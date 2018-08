Ми підписали модель за £500 тис. на тиждень! Фанати накинулися на зірку МЮ

Хавбек Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес після поразки клубу від Брайтона виклав в соцмережах фотографії з першого показу своєї колекції одягу Alexis by JJO.

Через півгодини пости довелося видалити через гнівну реакцію фанатів дияволів.

“Якраз вчасно, Алексіс”.

“Ми підписали модель за £500 тис. на тиждень”.

“Ти футболіст? Щойно поступилися Брайтону. Відмінний вибір часу”.

— Jamie Halpin (@JamieHalpin10) 20 августа 2018 г.