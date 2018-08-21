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Ми підписали модель за £500 тис. на тиждень! Фанати накинулися на зірку МЮ

Півзахисник Манчестер Юнайтед після поразки від Брайтона виклав фото у соцмережі і спровокував хвилю гнівних коментарів від фанатів.

Хавбек Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес після поразки клубу від Брайтона виклав в соцмережах фотографії з першого показу своєї колекції одягу Alexis by JJO.

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Через півгодини пости довелося видалити через гнівну реакцію фанатів дияволів.

“Якраз вчасно, Алексіс”.

“Ми підписали модель за £500 тис. на тиждень”.

“Ти футболіст? Щойно поступилися Брайтону. Відмінний вибір часу”.

— Санчес не грав в матчі з Брайтоном через невелику проблему – сказав коуч МЮ Жозе Моурінью.

Нагадаємо, Брайтон сенсаційно обіграв Юнайтед з рахунком 3:2.

Раніше  фанати Ліверпуля влаштували Лорісу Каріусу овації.

Фото: Celso Pupo Rodrigues Dreamstime.com

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