Шевченко викликав до збірної України 8 легіонерів

Андрій Шевченко викликав на збір головної команди вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на найближчий збір головної команди вісьмох гравців, які виступають в іноземних чемпіонатах.

Ще двоє легіонерів потрапили до резервного списку збірної.

У вісімці викликаних: Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція) та Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія).

До резервного списку потрапили нападник Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор, Туреччина) та захисник Василь Кравець (Луго, Іспанія).

Повний список гравців, викликаних на збір, буде оголошений пізніше.

Зазначимо, що футболісти з резервного списку можуть потрапити в основу, якщо хтось із основних футболістів отримає травму, або ж за рішенням тренерського штабу.

Нагадаємо, 6 вересня синьо-жовті у Лізі націй зіграють проти Чехії на виїзді.

До речі, на стадіонах України невдовзі можуть з’явитись стоячі сектори та сектори без індивідуальних місць.

Фото: Vladyslav Moskovenko | Dreamstime.com