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Аякс — Динамо: букмекери назвали фаворита

Динамо на стадіоні Йохан Кройф Арена зіграє проти Аяксу у матчі плей-оф раунду Ліги чемпіонів.

Динамо у середу, 22 серпня, проведе матч в рамках плей-оф раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни в гостях на Йохан Кройф Арені зіграють проти голландського Аяксу.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Еріка тен Хага. На перемогу Аякса дають коефіцієнт 1.62. Успіх киян оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі – 3.85.

Читайте: Де дивитися Аякс — Динамо Динамо всуху обіграло Славію на своєму полі На кону шалені гроші! Скільки отримає Динамо за вихід у груповий етап ЛЧ

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.

Нагадаємо, Левченко “злив” Динамо голландським ЗМІ.

Фото: ФК Динамо Київ, AFC Ajax.

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