Де дивитися Аякс — Динамо

Пряму трансляцію матчу раунду плей-оф Ліги чемпіонів між Аяксом та Динамо покаже телеканал Футбол 2.
У першому матчі плей-офі раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє з на виїзді з голландським Аяксом. Матч пройде 22 серпня на стадіоні Йохан Кройф Арена в Амстердамі.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 2.Читайте: Динамо мінімально перемогло Олександрію Футболіст Аякса прийшов до тями після річної коми Левченко "злив" Динамо голландським ЗМІ
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: ФК Динамо Київ.