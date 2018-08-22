Де дивитися Зоря — Лейпциг

Пряму трансляцію матчу раунду плей-оф Ліги Європи між Зорею та Лейпцигом покаже телеканал 2+2.
У першому матчі плей-оф раунду Ліги Європи луганська Зоря зіграє вдома з німецьким Лейпцигом. Матч пройде 23 серпня на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі.
Початок матчу о 21:30.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.Читайте: Зоря внічию зіграла з Брагою і вийшла в раунд плей-оф Ліги Європи Шевченко викликав до збірної України 8 легіонерів Новий гімн та дизайн: УЄФА анонсував ребрендинг Ліги Європи
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: ФК Зоря.