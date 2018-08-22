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Динамо поступилося Аяксу у першому матчі плей-оф ЛЧ

Аякс вдома взяв гору над київським Динамо в першому матчі плей-оф раунду Ліги чемпіонів.

Аякс — Динамо – 3:1

Голи: ван дер Бек 2, Зієх 36, Тадіч 43 — Кендзьора 16

Аякс: Онана, Мазрауї, де Лігт, Блінд, Тальяфіко, ван де Бек (Де Віт, 87), Шене, де Йонг, Зієх, Хунтелаар, Тадіч.

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Піваріч, Сидорчук (Че Че, 77), Буяльський, Циганков, Гармаш (Шепелєв, 46), Вербич, Бесєдін.

Огляд матчу очікуйте пізніше.

Фото: Getty Images.

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