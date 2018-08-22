Фіаско, яке не дає спати: німецькі футбольні боси викликали на килим Льова та Бірхоффа

Йоахіма Льова та Олівера Бірхоффа попросили прозвітувати перед Німецьким футбольним союзом причини провалу Бундестім на чемпіонаті світу 2018.

Наставника команди Йоахіма Льова та менеджера Олівера Бірхоффа покликали на килим, аби ті пояснили причини провалу Бундестім на Мундіалі.

Про це повідомляє видання Kicker.

Закрита від сторонніх очей зустріч відбулася у Франкфурті і тривала 3,5 години. Льов та Бірхофф звітували перед президентом німецького футбольного союзу Рейнхардом Гріндельом та представниками клубів Бундесліги. Вони пояснювали, чому німці навіть не вийшли з групи – це найгірший результат за всю 80-річну історію кубків світу.

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Під час зустрічі порушували також питання “кризи у німецькому футболі”.

Детальний аналіз причин історичного провалу Льов та Бірхофф повинні надати в п’ятницю.

Нагадаємо, збірна Німеччини сенсаційно не вийшла з групи на ЧС-2018.

Фото: Tomasz Bidermann | Dreamstime.com