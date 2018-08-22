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Костюк вибила росіянку в кваліфікації US Open

Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до другого кола кваліфікації US Open.

16-річна українка Марта Костюк обіграла 170-ту ракетку світу, колишню співвітчизницю Валентину Івахненко, яка з 2014 року виступає за Росію.

Зустріч, яка тривала майже 3 години, завершилася з рахунком 4:6, 7:6 та 7:6 на користь українки.

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В Івахненко в другому сеті було 2 матч-боли, але Костюк перевела гру в третій сет. По ходу вирішальної партії українка поступалася 1:5, однак потім довела матч до 6:6, де у росіянки було 4 матч-бола, які вона не реалізувала. На тай-брейку з першого ж матч-болу Костюк здобула переможний результат.

У другому колі Костюк зустрінеться з чешкою Марі Бузковою, яка займає 171-й рядок у рейтингу WTA.

Відзначимо, що матчі основної сітки US Open стартують 27 серпня.

Нагадаємо, на турнірі у Цинциннаті режисер вивів в ефір, як Халеп переодягалася під трибунами.

Фото: ©Jimmie48 Photography | WTA, Instagram/kostyukmarta

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