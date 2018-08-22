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Наче в Матриці! Сексапільна бразилійка забила гол п’яткою з нульового кута

Бразилійка Наталія Гітлер не дивлячись поклала м’яч у ворота з нульового кута п’яткою.

Наталія Гітлер (прізвище пишеться Guitler, а не як в одного художника з Австрії) – професійний гравець у футволей.

Читайте: Урок для Неймара: Футболістка пішла у нокаут після удару м’ячем в обличчя

На одному з відео, яке дівчина розмістила на своїй сторінці в Instagram, Наталія виконала трюк, який ламає фізику і змушує повірити в події фільму Матриця.

Футволей — це поєднання елементів футболу та пляжного волейболу. Цей вид спорту придумав бразилець Октавіо де Мораес у 1965 році під час відпочинку на пляжах Копакабани.

Раніше школяр забив зверху через Шакіла О’Ніла.

Фото: Instagram/Natalia Guitler

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