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Офіційно: Ребров очолив Ференцварош

Сергій Ребров став новим головним тренером угорського клубу Ференцварош.

Сергій Ребров став новим головним тренером угорського Ференцвароша.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Про деталі контракту 44-річного фахівця з клубом з Будапешту не повідомляється.

Читайте: Левченко “злив” Динамо голландським ЗМІ

Останнім місцем роботи Реброва був аравійський Аль-Ахлі, який він залишив у квітні цього року.

Нагадаємо, за Ференцварош на правах оренди з Шахтаря виступає український півзахисник Іван Петряк.

Фото: Katatonia82 Dreamstime.com

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