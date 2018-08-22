Сабо: Аякс не екстраклас, а Динамо зараз на ходу

Колишній тренер київського Динамо і футбольний експерт Йожеф Сабо в коментарі Фактам ICTV поділився очікуваннями від матчу Аякс — Динамо.

Екс-тренер Динамо і футбольний експерт Йожеф Сабо поділився очікуваннями від матчу плей-офф раунду Ліги чемпіонів Аякс – Динамо і дав свій прогноз.

— Психологія у динамівців стійка, не дивлячись на те, з ким вони грають і як. Вони прекрасно розуміють, що Аякс залишився фаворитом, тільки тому, що це ім’я.

Команда Аякс — не екстраклас.

Можна з будь-якою командою грати, тим більше, зараз динамівці на ходу. Вони розуміють, що на кону. Динамо виграло всі ігри в чемпіонаті, тому очікуємо від них хорошої гри з Аяксом, — сказав Сабо.

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З приводу не зовсім успішної історії протистояння Динамо з голландськими клубами:

— Історія протистояння Динамо з голландськими клубами залишається історією. Аякс вже не той клуб, яким був, але тим не менш іменитий. Можна сказати, що зараз вони встають на ноги. Це видно по іграх в чемпіонаті. А що стосується Динамо, то київський клуб знайшов свою гру. Я вважаю, що у Хацкевича хороший склад і є з кого вибирати. Те що пишуть, нібито Динамо грає в захисний футбол — не зовсім так. Треба розуміти, що Динамо грає в хороший футбол. Моя думка, що буде нічия. Шанси 50 на 50, — додав він.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.