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Сім’я бьянконері: Роналду показав усіх своїх дітей

Криштіану Роналду розмістив у соцмережі Instagram дуже миле фото зі своєю родиною.

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду освоюється в Турині разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.

Португалець виклав фото з коханою і чотирма дітьми на тлі красивого виду з даху.

Читайте: Немає Роналду – немає глядачів! Реал встановив антирекорд відвідуваності

“Сім’я бьянконері”, – підписав Роналду картинку в Instagram.

За добу знімок зібрав майже 10 млн вподобань.

Нагадаємо, двоє синів і дочка у Роналду з’явилися завдяки сурогатному материнству. Другу дочку народила йому Джорджина.

Роналду перейшов в Ювентус з Реала влітку 2018 роки за €112 млн.

ФотоInstagram/cristiano

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