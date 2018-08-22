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Відомий футболіст послав жестом фаната в нічному клубі

Новачка Інтера Раджу Наінгголана застукали в нічному клубі перед грою.

Півзахисник міланського Інтера та збірної Бельгії Раджа Наінгголан вляпався у черговий скандал.

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Гравець нерадзуррі вирішив трохи розважитися та відвідав нічний клуб у Мілані La Casa Loca. Він відпочивав разом з другом, італійським актором та телеведучим Фабріціо Короною і затягнув на диван якусь дівчину.

Утім, така витівка не дуже сподобалася одному з вболівальників, який вирішив поцікавитися у футболіста, чому він не відновлюється або чому не готується до наступного матчу. Чоловік за кадром крикнув: “Раджа Наїнгголан, тобі скоро грати, лягай спати”.

Бельгієць обернувся до нього, глянув і повільно показав середній палець. Вболівальник лише розсміявся такій реакції гравця.

Раніше Азар зіграв у баскетбол за допомогою голови тренера.

ФотоVladyslav Moskovenko Dreamstime.com

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