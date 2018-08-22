Зоря — Лейпциг: букмекери назвали фаворита

Зоря на стадіоні Славутич Арена прийме Лейпциг в матчі плей-офф раунду Ліги Європи.
Зоря в четвер, 23 серпня, проведе матч плей-офф раунду Ліги Європи, в якому луганчани зіграють вдома на Славутич Арені проти Лейпцига.
На думку букмекерів абсолютним фаворитом зустрічі є підопічні Ральфа Рангніка. На перемогу Зорі дають коефіцієнт 5.50. Успіх німців оцінюють в 1.59. Нічийний результат зустрічі – 4.10.
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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 21:30.
Нагадаємо, луганська Зоря в матчі-відповіді зіграла внічию з Брагою та вийшла в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
Фото: ФК Зоря. RB Leipzig.
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