Боєць UFC випадково травмував статеві органи дрилем

Боєць UFC Брюс Мітчелл повідомив, що на якийсь час випаде з тренувального процесу і підготовки до наступного бою через побутову травму.
Брюс Мітчелл пояснив походження травми у соцмережах.
– Я тримав над головою дошку, а дриль засунув у штани. Але він вислизнув і полоснув мене по статевих органах. Я кинувся визволяти дриль, але він пошкодив мені мошонку. Зараз мене зашиватимуть. Після операції повернуся до тренувань. Мені здається, якщо зараз я вийду в октагон, вона порветься до кінця. Будь ласка, не треба сміятися.
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Нагадаємо, як Роналдо госпіталізували в Іспанії.
Фото: Volodymyr Pishchanyy/Dreamstime.com
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