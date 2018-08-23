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Боєць UFC випадково травмував статеві органи дрилем

Боєць UFC Брюс Мітчелл повідомив, що на якийсь час випаде з тренувального процесу і підготовки до наступного бою через побутову травму.

Брюс Мітчелл пояснив походження травми у соцмережах.

– Я тримав над головою дошку, а дриль засунув у штани. Але він вислизнув і полоснув мене по статевих органах. Я кинувся визволяти дриль, але він пошкодив мені мошонку. Зараз мене  зашиватимуть. Після операції повернуся до тренувань. Мені здається, якщо зараз я вийду в октагон, вона порветься до кінця. Будь ласка, не треба сміятися.

Читайте: Футболісти Вереса напали на таксиста і побили – їх вигнали з клубу

Нагадаємо, як Роналдо госпіталізували в Іспанії.

Фото: Volodymyr Pishchanyy/Dreamstime.com

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