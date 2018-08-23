Де дивитися Зоря — Лейпциг

Пряму трансляцію матчу раунду плей-оф Ліги Європи між Зорею та Лейпцигом покаже телеканал 2+2.

У першому матчі плей-оф раунду Ліги Європи луганська Зоря зіграє вдома з німецьким Лейпцигом. Матч пройде 23 серпня на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі.

Початок матчу о 21:30.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі 2+2.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФК Зоря.