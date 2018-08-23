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В Україні з’явився новий вид спорту

Спортивний покер став офіційним видом спорту в Україні.

Відповідне положення міститься в наказі Міністерства молоді і спорту №3780 від 16 серпня 2018 року, розміщеному на сайті міністерства.

– Визнати вид спорту в Україні Спортивний покер, – йдеться в наказі, підписаному міністром Ігорем Ждановим.

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Там також наголошується, що карткова гра вноситься до Реєстру визнаних видів спорту пунктом II.119. Спортивний покер.

Нагадаємо, в минулому році Верховна Рада визнала гопак національним видом спорту.

Фото: dreamstime.

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