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Зоря — Лейпциг: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу плей-офф раунду Ліги Європи Зоря — Лейпциг на Фактах ICTV в середу, 23 серпня, о 21:30.

Луганська Зоря і німецький Лейпциг зійдуться на стадіоні Славутич Арена у Запоріжжі в рамках матчу плей-оф раунду Ліги Європи у четвер, 23 серпня.

Попри те, що Бундесліга ще не стартовала, сезон для німецького Лейпцига йде у повному розпалі. Бики вже пройшли 2 етапа кваліфікації в Лізі Європи, здолавши шведський Хеккен(4:0, 1:1) та румунську Крайову (3:1, 1:1). А минулого вікенду Лейпциг розпочав свій похід у Кубку Німеччини з перемоги над Вікторією кельн з рахунком 3:1.

Читайте: Де дивитися Зоря — Лейпциг

Зоря у попередньому раунді ЛЄ сенсаційно пройшла міцну португальську Брагу, а в УПЛ розписала нульову нічию з львівськими Карпатами.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом зустрічі є підопічні Ральфа Рангніка. На перемогу Зорі дають коефіцієнт 5.50. Успіх німців оцінюють в 1.59. Нічийний результат зустрічі – 4.10.

Прогноз Фактів ICTV

Зоря — Лейпциг – 2:1.

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