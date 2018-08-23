Зоря приймала вдома німецький Лейпциг в рамках плей-оф раунду кваліфікації Ліги Європи.

Зоря — Лейпциг – 0:0

Зоря: Феліпе, Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тимчук, Сілас, Харатін, Хомченовський (Кабаєв 59), Ледньов, Караваєв (Гордієнко, 84), да Сілва (Кочергін, 57).

Лейпциг: Мвого, Мукіеле (Форсберг, 62), Конате, Орбан, Сарачі, Лаймер (Клостерманн, 80), Ільзанкер, Демме, Брума, Кунья (Поульсен, 72), Вернер.

Вилучення: Ледньов, 17.

Луганська Зоря зіграла внічию з німецьким РБ Лейпциг в першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Зустріч відбулася в Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена і завершилася з рахунком 0:0.

Ініціативою на полі від початку заволодів Лейпциг. Головна зірка німців Вернер з перших хвилин почав пристрілюватися по воротах Луїса Феліпе. А з 16-ї хвилини український клуб залишився у меншості через вилучення півзахисника Богдана Леднева, який пнув ногою Сарачі у відповідь на фол.

У підсумку Зоря зосередилася на захисті та рідко забігала у штрафну суперника, побоюючись відкрити вільну зону для гравців биків.





Зоря вдесятьох зіграла внічию з Лейпцигом / 3 фотографии

У другій половині матчу німці ще більше насіли на ворота Феліпе, який кілька разів рятував свою команду. Але в цей раз і луганчани відповідали своїми атаками.

Матч-відповідь відбудеться 30 серпня. Переможець протистояння вийде до групового етапу Ліги Європи.

До речі, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу плей-офф раунду Ліги Європи Зоря — Лейпциг.

Фото: RB Leipzig