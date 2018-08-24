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Вернидуб — Лєднєву: У вас синдром в Києві, мізків взагалі немає

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб дуже емоційно відреагував на вилучення Богдана Лєднєва.

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб дуже емоційно відреагував на видалення Богдана Лєднєва.

Футболіст заробив вилучення на 16-й хвилині зустрічі з РБ Лейпцигом в рамках першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Лєднєв у відповідь на фол проти нього, пнув суперника ногою. Арбітр такі дії гравця оцінив червоною карткою.

Читайте: Динамо поступилося Аяксу у першому матчі плей-оф ЛЧ

— Ти що? Ти зараз залишив нас удесятьох. Б****, у вас синдром в Києві. Мізків взагалі немає, – сказав Вернидуб Лєднєву.

Лєднєв виступає за Зорю на правах оренди з київського Динамо.

Нагадаємо, Зоря в меншості зіграла внічию з Лейпцигом.

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