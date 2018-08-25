Ліверпуль позбувся горе-воротаря київського фіналу ЛЧ

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус перейшов до турецького Бешикташу.
Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус перейшов в турецький Бешикташ.
Як повідомляє офіційний сайт червоних, турецький клуб орендований 25-річного німця на два сезони.
Читайте: Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ)
Каріус зіграв за Ліверпуль 49 матчів після переходу в стан мерсисайдців з Майнца в 2016 році.
Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп заявив, що він ледь не відмовився від покупки голкіпера Роми Аліссона за €72 млн, щоб підтримати Каріуса через негативні настрої вболівальників.
Нагадаємо, Каріус пропустив 2 безглузді голи у фіналі ЛЧ. Реал переміг з рахунком 3:1. Після матчу у нього виявили струс мозку, отриманий після удару Серхіо Рамоса.
Фото: FC Liverpool.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+