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Ліверпуль позбувся горе-воротаря київського фіналу ЛЧ

Голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус перейшов до турецького Бешикташу.

Воротар Ліверпуля Лоріс Каріус перейшов в турецький Бешикташ.

Як повідомляє офіційний сайт червоних, турецький клуб орендований 25-річного німця на два сезони.

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Каріус зіграв за Ліверпуль 49 матчів після переходу в стан мерсисайдців з Майнца в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що Юрген Клопп заявив, що він ледь не відмовився від покупки голкіпера Роми Аліссона за €72 млн, щоб підтримати Каріуса через негативні настрої вболівальників.

Нагадаємо, Каріус пропустив 2 безглузді голи у фіналі ЛЧ. Реал переміг з рахунком 3:1. Після матчу у нього виявили струс мозку, отриманий після удару Серхіо Рамоса.

Фото: FC Liverpool.

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