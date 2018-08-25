Ювентус — Лаціо, Арсенал — Вест Гем: анонс та прогноз матчів

Найбільш очікувані матчі європейського вікенду в АПЛ, Бундеслізі та Серії А.

Факти ICTV анонсують найбільш очікувані матчі європейського вікенду, серед яких центральний матч першого туру у Серії А за участю Ювентуса та Лаціо.

Вольфсбург — Шальке

Бундесліга, 1-й тур

25 серпня, 16:30, Вольфсбург, стадіон Фольксваген-Арена

25-го серпня, на стадіоні Фольксваген-Арена відбудеться матч 1-го туру німецької Бундесліги між Вольфсбургом і гельзенкірхенським Шальке.

Влітку Вольфсбург провів 6 контрольних поєдинків. У двох крайніх спарингах підопічні Бруно Лаббадіа обіграли нідерландський Аякс (3:0) та італійський Наполі (3:1). У Кубку Німеччини Вольфсбург мінімально виграв у Ельверсберга (1:0).

У минулому сезоні Шальке фінішував на другій сходинці у турнірній таблиці та отримав прямий квиток до групової стадії Ліги чемпіонів. У міжсезоння команда Доменіко Тедескі провела 6 контрольних поєдинків, серед яких перемога над італійською Фіорентиною (3:0). Також гельзенкірхенці вибили скромний Швайнфюрт з Кубка Німеччини, вигравши з рахунком 2:0.

Букмекерські контори вважають фаворитом матчу Шальке. Коефіцієнт на перемогу вовків становить 3.15. Потенційний тріумф гельзенкірхенців оцінюється в 2.46, а нічия – 3.20.

Арсенал — Вест Гем

АПЛ, 3-й тур

25 серпня, 17.00, Лондон. Стадіон Емірейтс

Лондонський Арсенал на своєму стадіоні Емірейтс прийматиме Вест Гем Юнайтед в рамках третього туру англійської Прем’єр-ліги.

Після перших двох турів АПЛ обидві команди своєю грою не вражають. Поки ні Емері з канонірами, ні Пеллегріні з молотобійцями не можуть знайти свою гру. Як наслідок по дві поразки зі старту.

В третьому турі каноніри постараються зробити все від них залежне, щоб ганебні нулі в графі турнірної таблиці змінити на більш вражаючу цифру.

Підопічних Емері букмекери очікувано записують фаворитами протистояння. На перемогу Арсеналу дають коефіцієнт 1.39, тоді як успіх підопічних Мануеля Пеллегріні оцінюється в 7.40. Нічия – 5.60.

Ювентус —Лаціо

Серія А, 2-й тур

25 серпня, 19.00, Турин. Стадіон Альянц

Туринський Ювентус в рамках другого туру італійської Серії А на своєму полі прийме Лаціо.

Сезон Ювентус розпочав вкрай непростою виїзною перемогою над К’єво з рахунком 3:2. У другому турі б’янконері чекає ще більш серйозне випробування у вигляді Лаціо.

У римлян календар на старті сезону – гірше не придумаєш: спочатку віце-чемпіон минулого сезону Наполі, а потім – багаторічний чемпіон, Ювентус. У першому турі Лаціо показав непогану гру в матчі з Наполі, проте зіпсувати дебют Карло Анчелотті не зумів – поразка 1:2.

У поєдинку на Альянц Стедіум букмекери віддають перевагу господарям. Вікторію підопічних Аллегрі оцінюють в 1.42, успіх Лаціо – 8.60. На нічию дають – 4.60.

Фото: FC Schalke 04, JuventusFC