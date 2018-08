Боксер втік з рингу на першій секунді бою

Американський боксер важкої вагової категорії Кертіс Харпер відмовився від поєдинку з нігерійцем Ефе Аджагбою і пішов з рингу.

Про це повідомляє BoxingScene.

Обидва боксери з’явилися в рингу, встали один напроти одного, вислухали інструкції рефері і вирушили по кутах, очікуючи на початок бою. Після першого гонгу Аджагба впевнено пішов в центр рингу, тоді як Харпер несподівано переліз через канати і демонстративно поспіхом залишив залу під свист публіки.

Після такого вчинку Харпера рефері визнав переможцем бою Аджагбу.

Журналістка Джордан Харді повідомила в Twitter, що поспілкувалася з Харпером, і він пояснив свою поведінку недостатнім гонораром, який йому пообіцяли за цей поєдинок.

If y’all are wondering I spoke to Harper and he said he walked out of the ring because he’s not getting paid enough to fight and that he wants respect. #AjagbaHarper #PBConFS1

— Jordan Hardy (@PBCJordanHardy) 25 серпня 2018 р.