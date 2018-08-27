Боксер втік з рингу на першій секунді бою

Американський боксер Кертіс Харпер залишив ринг відразу після гонгу, який сповістив про початок поєдинку проти нігерійського спортсмена Ефе Аджагби.
Американський боксер важкої вагової категорії Кертіс Харпер відмовився від поєдинку з нігерійцем Ефе Аджагбою і пішов з рингу.
Про це повідомляє BoxingScene.
Обидва боксери з’явилися в рингу, встали один напроти одного, вислухали інструкції рефері і вирушили по кутах, очікуючи на початок бою. Після першого гонгу Аджагба впевнено пішов в центр рингу, тоді як Харпер несподівано переліз через канати і демонстративно поспіхом залишив залу під свист публіки.
.@AjagbaEfe came ready for war, but #CurtisHarper said otherwise! #ImOut #AjagbeHarper #PBConFS1 pic.twitter.com/YaJkKPhXK2
— PBC (@premierboxing) 25 августа 2018 г.
Після такого вчинку Харпера рефері визнав переможцем бою Аджагбу.
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Журналістка Джордан Харді повідомила в Twitter, що поспілкувалася з Харпером, і він пояснив свою поведінку недостатнім гонораром, який йому пообіцяли за цей поєдинок.
— Якщо вам цікаво, я розмовляла з Харпером, і він сказав, що покинув ринг через маленький гонорар. Джордан хоче поваги до себе, – написала журналістка.
If y’all are wondering I spoke to Harper and he said he walked out of the ring because he’s not getting paid enough to fight and that he wants respect. #AjagbaHarper #PBConFS1
— Jordan Hardy (@PBCJordanHardy) 25 серпня 2018 р.
На рахунку Аджагби шість перемог, і до дискваліфікації Харпера всі вони були досягнуті нокаутом.
Нагадаємо, наступний бій чемпіона світу з боксу Василя Ломаченка відбудеться у грудні в Лос-Анджелесі.