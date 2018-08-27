Де дивитися Динамо — Аякс

Пряму трансляцію матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів між Динамо та Аяксом покаже телеканал Футбол 1.
У матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє вдома з голландським Аяксом. Матч пройде 28 серпня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.
Початок матчу о 22:00.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Огляд матчів та результати 6-го туру УПЛ Український вікенд: гол Безуса в Бельгії та чергове фіаско команди Ярмоленка в АПЛ Динамо поступилося Аяксу у першому матчі плей-оф ЛЧ
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.
Фото: ФК Динамо Київ.