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Динамо — Аякс: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу-відповіді плей-офф раунду Ліги чемпіонів Динамо — Аякс на Фактах ICTV у вівторок, 28 серпня, о 22:00.

Київське Динамо та амстердамський Аякс зійдуться на стадіоні НСК Олімпійський у Києві в рамках матчу-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів у вівторок, 28 серпня.

До матчу-відповіді суперники підходять в різному настрої. Амстердамці минулого вікенду розгромили в чемпіонаті Ерадивізії дебютанта Еммен з рахунком 5:0. У матчі відзначилися по голу кривдники киян в ЛЧ Тадич і Зійех, дубль на рахунку Хунтелаара ще один м’яч суперник забив собі сам.

Читайте: Де дивитися Динамо — Аякс

Київське Динамо, в свою чергу, напівекспериментальним складом з потугами отримало перемогу в Одесі над Чорноморцем, зігравши 1:1.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Еріка Тен Хага. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 2.75. Успіх голландців оцінюють в 2.44. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

Прогноз Факти ICTV 

Динамо — Аякс – 1:1

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