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Лунін перейшов у Леганес – офіційно

Голкіпер Реала Андрій Лунін на правах оренди перейшов у Леганес.

Андрій Лунін виступатиме під 99-м номером, повідомляє CD Leganes.

Оренда розрахована на сезон 2018/19.

19-річний воротар буде представлений у четвер, 30 серпня.

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Лунін перейшов у Леганес – офіційно / 3 фотографии

Нагадаємо, Андрій Павелко вважає, якби ворота Реала в матчі з Атлетіко захищав Лунін, матч міг би закінчитися інакше.

Фото: CD Leganes

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