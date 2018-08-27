Огляд матчів та результати 6-го туру УПЛ

Факти ICTV підбивають підсумки 6 туру української Прем’єр-ліги.

Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли шостий тур. Відкривало тур донецьке дербі – Олімпік приймав Шахтар в Києві і поступився з рахунком 2:5.

У суботу в Одесі київське Динамо втратило перші очки в УПЛ, розкатавши бойову нічию з Чорноморцем. А луганська Зоря всуху поступилася дебютанту Прем’єр-ліги.

Читайте: Динамо поступилося Аяксу у першому матчі плей-оф ЛЧ

Олімпік — Шахтар – 2:5

Голи: Пасіч (19), Данченко (76, ав.) – Марлос (11), Мораес (17, 33, 74), Степаненко (42).

Олександрія — Ворскла – 2:0

Голи: Банада (15, 17)

Чорноморець — Динамо – 1:1

Голи: Грачов (84) – Русин (59)

Маріуполь — Львів – 2:2

Голи: Піхальонок (49), Чурко (59) – Парамонов (45+1), Бруно (51).

Карпати — Арсенал-Київ – 1:2

Голи: Ербес (55) – Ореховський (28), Гринь (39).







Зоря — Десна – 0:2

Голи: Старенький (11), Безбородько (73).

Таким чином, після шести зіграних турів турнірну таблицю очолює донецький Шахтар, в активі якого 15 очок, стільки ж і в Олександрії. Замикає трійку київське Динамо з 13-ма поінтами.

Нагадаємо, Зоря вдесятьох зіграла внічию з Лейпцигом.

Фото: ФК Шахтар.