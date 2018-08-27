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Світоліна і компанія: найефектніші тенісистки US Open з топ-10 (ГОЛОСУВАННЯ)

Факти ICTV запустили голосування і пропонують оцінити найсильніших тенісисток US Open.

Четвертий та заключний турнір серії Grand Slam — Відкритий чемпіонат CША стартував 27 серпня на американському континенті.

На грунт американських кортів в цьому році вийде десятки тенісисток, які могли б з таким же успіхом підкорювати серця чоловіків на подіумі під час модних показів.

Читайте: 457 днів без сексу: тенісистка Бушар поділилася знімком

Тож Факти ICTV пропонують вам поглянути на найсильніших тенісисток згідно з рейтингом WTA, які зіграють на US Open та обрати найефектнішу.

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