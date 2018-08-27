Український вікенд: гол Безуса в Бельгії та чергове фіаско команди Ярмоленка в АПЛ

У доробку українських збірників минулого тижня дві перемоги у чемпіонаті Бельгії, дубль в Азербайджані та поразка в АПЛ.

У третьому турі англійської Прем’єр-ліги Вест Гем українця Андрія Ярмоленка зазнав третьої поразки поспіль. Цього разу кривдником молотобійців виступив лондонський Арсенал. Каноніри на чолі з Унаї Емері виграли з рахунком 3:1, а Ярмоленко знову вийшов на заміну. На 75-й хвилині матчу українець замінив шотландця Роберта Снодградсса.

Ярмоленко намагався загострити гру передачами, але безрезультатно. За відведені нашому хавбеку 15 “з хвостиком” хвилин англійська преса поставила українцю нормальну оцінку. Від Mirror, Daily Mail та The Telegraph Андрій отримав середню 6, вище лише у Фабьянскі, Санчеса, Андерсона та Арнаутовича. Додамо, що автор статті у Mirror задався риторичним запитання, чому Мануель Пеллегріні не дасть шанс українцю проявитися себе зі стартових хвилин.

У першому турі чемпіонату Греції ПАОК з Євгеном Хачеріді та Євгеном Шаховим у складі на власному полі обіграв Астерас з рахунком 1:0.

Обидва українці розпочали матч у стартовому складі ПАОКа, відігравши повний матч. Варто відзначити, що Хачеріді провів не найкращу свою гру. Він поступився в кількох ключових єдиноборствах і заробив жовту картку. В одному з епізодів Хачеріді так жорстко зустрів суперника, що зламав тому ніс.

Інший українець – Євген Шахов допоміг команді заробити пенальті, який реалізував Александар Прийович. Міг Шахов відзначитися і сам, але після його удару головою блискучий сейв зробив воротар Астераса.

Першої поразки в новому сезоні чемпіонату Бельгії зазнав Андерлехт Євгена Макаренка. Команда українця поступилася Брюгге (1:2). Долю зустрічі було вирішено ще в першому таймі.

У цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі брюссельців п’ять матчів, віддав результативну передачу та заробив дві жовті картки.

Поразка Андерлехту дозволила злетіти на першу сходинку у турнірній таблиці Генку Руслана Маліновського. У 5-му турі Вищої ліги Бельгії Генк здобув вольову перемогу над Васланд-Бевереном – 3:2.

Хавбек збірної України з’явився на полі лише на 75-й хвилині, коли його команда поступалася гостям із рахунком 1:2. Вже за 3 хвилини Маліновський відзначився асистом з кутового на Самату, а на 89-й автогол Кауфріза поставив крапку у зустрічі.

Гент з двома українцями у складі Романом Яремчуком та Ігорем Пластуном теж здобув вольову перемогу у матчі з Локереном. Обидва українці вийшли на гру з перших хвилин, але Яремчук був замінений на 68-й хвилині. А ось Ігор Пластун, провів повний поєдинок.

За бельгійський Сент-Трюйден свій накращий матч у сезоні провів український півзахисник Роман Безус. Українець відкрив рахунок у матчі проти Стандарта на 17-й хвилині. Безус скористався грубою помилкою воротаря суперників Гільєрме Очоа і забив у пусті ворота з-за меж штрафної. Однак, голу Романа було недостатньо для перемоги Сент-Трюйдена. Канарки поступилися Стандарту з рахунком 2:3.

Український форвард Марко Девич відзначився дублем за свою нову команду Сабах у матчі проти Зіри в рамках 3-го туру чемпіонату Азербайджану. 34-річний форвард в перших трьох матчах за Сабах встиг відзначитися вже чотири рази. Нині його команда йде на другій сходинці у турнірній таблиці.

Голкіпер мадридського Реалу Андрій Лунін знову не потрапив в заявку команди на матч Ла Ліги. На виїзді вершкові взяли гору над Жироною з рахунком 1:4. Продовжує не потрапляти в заявку Манчестер Сіті і Олександр Зінченко. Тим часом, містяни без Зіни втратили очки у матчі з Вулверхемптоном, розписавши нічию 1:1. Не потрапив до заявки Шальке на першу гру у новому сезоні Бундесліги і Євген Коноплянка. Відсутність хавбека пов’язана з відновленням після травми, яку Євген отримав на тренуванні.

Марія Степанюк