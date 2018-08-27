Збірна Німеччини провалилася на ЧС-2018 через “канакен” та “картоплю”

Німецькі журналісти дізналися деталі конфлікту всередині німецької збірної, яка на Мундіалі 2018 не змогла вийти з групи.

Гравці збірної Німеччини з футболу на чемпіонаті світу 2018 року розкололися на два табори за національною ознакою і способом життя.

Про це повідомляє видання Bild.

В першій групі були переважно гравці іноземного походження – Месут Озіл, Жером Боатенг, Ілкай Гюндоган та інші. Ці гравці виділялися музичними смаками (хіп-хоп), носили дорогі прикраси і віддавали перевагу престижним автомобілям.

Їхні манери висміювали і пародіювали представники табору “справжніх німців” Томас Мюллер та Матс Хуммельс. Футболісти з німецьким корінням, навпаки, відрізнялися більш скромною поведінкою.

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Обидві групи іменували один одного неприємними прізвиськами. Футболістів іноземного походження позначали лайливим прізвиськом для мігрантів – “канакен”. Німців же називали “картоплею” (глузливе прізвисько, яке часто вживають турки щодо корінних жителів Німеччини).

Відзначається, що обидва табори були незадоволені тим, як головний тренер бундестім Йоахім Льов сформував склад на ЧС-2018. Іноземці обурювалися з приводу Лероя Сане; німці негативно сприйняли відсутність Сандро Вагнера.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу з футболу в Росії збірна Німеччини вперше за 80 років не зуміла подолати груповий етап. У заключному матчі групового етапу німці поступилися збірній Південної Кореї з рахунком 0:2.

Фото: Andre DurÃo | Dreamstime.com