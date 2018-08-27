Збірна України на Лізі націй: Шевченко оголосив список футболістів

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко визначився з повним списком гравців національної команди, які готуватимуться до матчів Ліги націй.

Андрій Шевченко на поєдинки Ліги націй викликав 24-х футболістів, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Заявка збірної України на матчі проти Чехії та Словаччини виглядає наступним чином:

Воротарі: Андрій П’ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко, Микола Матвієнко (всі – Шахтар), Микита Бурда (Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія) .

Півзахисники: Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Тарас Степаненко, Марлос (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Віталій Буяльський, Володимир Шепелєв (всі – Динамо), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія), Андрій Цуріков (Олександрія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Бесєдін (Динамо).

У резервному списку залишились Євген Селезньов (Акхісар Беледієспор, Туреччина) та Василь Кравець (Луго, Іспанія).

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До слова, матч проти збірної Чехії Україна зіграє 6 вересня, а проти збірної Словаччини – 9 вересня.

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Фото: Oleh Dubyna/Dreamstime.com