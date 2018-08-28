Альтман: Динамо зробить все можливе, щоб пройти в груповий етап ЛЧ

Колишній тренер сімферопольської Таврії та збірної України Семен Альтман в коментарі Фактам ICTV поділився очікуваннями від матчу-відповіді Динамо — Аякс.

Екс-тренер сімферопольської Таврії та збірної України Семен Альтман поділився очікуваннями від матчу-відповіді плей-офф раунду Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.

— Я ж живу в Україні, тому сьогодні всім серцем і душею буду вболівати за київське Динамо. Тим більше, я ще і киянин, виховувався і прожив довго в Києві, — сказав Альтман.

На думку Альтмана, у матчі на НСК Олімпійському може трапитися все, що завгодно. Найбільша відповідальність у майбутній зустрічі буде лежати на тренерському штабі та їхніх рішеннях:

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— Я вважаю, що футбол така гра, на відміну від шахів, що можна побудувати гру таким чином, щоб добитися результату. Це залежить від багатьох складових у футболістів. За це і люблять футбол, тому що він непередбачуваний.

У сьогоднішньому матчі може статися все.

Мені важко сказати, за рахунок чого Динамо Київ може перевершити Аякс, так як я не перебуваю безпосередньо в розташуванні команди Динамо, але я не сумніваюся, що тренери розроблять таку стратегічну лінію матчу, щоб зробити все можливе, щоб пройти в основну сітку Ліги чемпіонів, — додав він.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів Динамо – Аякс.