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Де дивитися Динамо — Аякс

Пряму трансляцію матчу-відповіді раунду плей-оф Ліги чемпіонів між Динамо та Аяксом покаже телеканал Футбол 1.

У матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє вдома з голландським Аяксом. Матч пройде 28 серпня на стадіоні НСК Олімпійський у Києві.

Початок матчу о 22:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Читайте: Огляд матчів та результати 6-го туру УПЛ Український вікенд: гол Безуса в Бельгії та чергове фіаско команди Ярмоленка в АПЛ Динамо поступилося Аяксу у першому матчі плей-оф ЛЧ

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

ФотоФК Динамо Київ.

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