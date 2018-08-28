Девід Бекхем постане перед судом за порушення закону

Колишній півзахисник збірної Англії Девід Бекхем постане перед судом за перевищення швидкості в січні цього року.

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед і Реал Мадрид Девід Бекхем постане перед судом за перевищення швидкості.

Про це повідомляє Daily Mail.

За твердженням поліції, екс-капітан збірної Англії на чорному Bentley перевищив швидкість на 19 миль в годину на одній з вулиць Західного Лондона.

Бекхем заперечує звинувачення і стверджує, що не перевищував швидкість. Однак, порушення зафіксували камери відеоспостереження.

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Слухання у цій справі відбудеться 28 серпня. Якщо суд визнає провину спортсмена, йому загрожує серйозний штраф або позбавлення водійських прав.

У 1999-му році Бекхем був позбавлений на 8 місяців прав і оштрафований на £150 тис. за перевищення швидкості, але після розгляду апеляції йому були повернуті права.

Раніше син Бекхема влаштував сюрприз батькові на честь його дня народження.

Фото: Featureflash | Dreamstime.com.