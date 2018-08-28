Динамо — Аякс: прогноз букмекерів на матч

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти Аяксу у матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів.
Динамо у вівторок, 28 серпня, проведе матч-відповідь в рамках плей-оф раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни вдома на НСК Олімпійський зіграють проти голландського Аяксу.
На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Еріка Тен Хага. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 2.75. Успіх голландців оцінюють в 2.44. Нічийний результат зустрічі – 3.55.
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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.
Нагадаємо, Динамо не змогло обіграти Чорноморець в Одесі.
Фото: ФК Динамо, AFC Ajax.
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