Динамо — Аякс: прогноз букмекерів на матч

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграє проти Аяксу у матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів.

Динамо у вівторок, 28 серпня, проведе матч-відповідь в рамках плей-оф раунду Ліги чемпіонів, у якому кияни вдома на НСК Олімпійський зіграють проти голландського Аяксу.

На думку букмекерів фаворитом зустрічі є підопічні Еріка Тен Хага. На перемогу Динамо дають коефіцієнт 2.75. Успіх голландців оцінюють в 2.44. Нічийний результат зустрічі – 3.55.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.

Нагадаємо, Динамо не змогло обіграти Чорноморець в Одесі.

Фото: ФК Динамо, AFC Ajax.