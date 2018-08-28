Динамо зіграло внічию з Аяксом і залишило ЛЧ

Динамо на стадіоні НСК Олімпійський зіграло матч-відповідь раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти Аякса.

Динамо — Аякс – 0:0 (1:3)

Динамо: Бойко, Сидорчук (Шапаренко, 64), Вербіч, Шепелєв (Гармаш, 46), Циганков, Піваріч, Бурда, Буяльський (Русин, 85), Кадар, Супряга, Кендзьора.

Аякс: Онана, де Лайт, Вобер (Ейтінг, 79), ван де Бек (Де Вит), Хунтелаар, Тадіч, Мазрааві, Блінд, Шене, Де Йонг, Зієх.

У матчі-відповіді плей-оф раунду Ліги чемпіонів київське Динамо на своєму полі приймало амстердамський Аякс. Зустріч пройшла на стадіоні НСК Олімпійський і завершилася з рахунком 0:0.

Підопічні Хацкевича дуже активно розпочали зустріч і в перші 10 хвилин не давали супернику навіть дійти до воріт Дениса Бойко. Та вже на 14-й хвилині після навісу від Зієха, Кендзьора програючи у боротьбі притримав суперника у штрафній, заробив попередження, а арбітр зустрічі вказав на 11-ти метрову позначку. На щастя для киян Тадіч пробив потужно, але в штангу, а на добиванні той же Тадіч пробив вище.

Ближче до середини першого тайму кілька небезпечних моментів мав Зієх, а у Динамо свої шанси не реалізував Циганков та Вербіч.

Під кінець першого тайму глядачі на НСК побачили блискучий сейв від Дениса Бойка після удару Хунделаара.

У другому таймі динамівці дещо підсіли до своїх воріт. Хороший момент на старті мав Мазрааві, який пробивав у дальню дев’ятку, але Бойко знову був на висоті. Динамівцям по ходу другого тайму так нічого і не вдавалося зробити біля воріт Онана.

У підсумку Динамо у матчі-відповіді грає внічию з Аяксом і за сумую двох матчів завершує виступити у Лізі чемпіонів. На голандців чекає груповий етап ЛЧ, підопічні Хацкевича зіграють у Лізі Європи.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу-відповіді плей-офф раунду Ліги чемпіонів Динамо — Аякс.

Фото: AFC Ajax.