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І пиво не пролив: тато героїчно врятував дітей від бейсбольної біти

На бейсбольному матчі у Нью-Йорку батько врятував своїх дітей від біти, що летіла їм в обличчя, відбивши її на льоту.

Про це повідомляє Daily Mail.

Блискавичну реакцію показав один з глядачів бейсбольного матчу.

Коли у гравця вилетіла біта, всі люди почали розбігатися, але батько відбив її, щоб врятувати своїх дітей.

При цьому чоловік навіть не випустив банку пива з рук.

Читайте: Дитину вже не було видно. На Прикарпатті хлопець врятував з водоспаду мати і доньку

Нагадаємо, як в Іспанії дрон врятував потопаючу жінку.

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