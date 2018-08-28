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Лунін не зіграє проти Реала

Андрій Лунін не зможе дебютувати за Леганес у матчі проти мадридського Реала.

Реал Мадрид та Леганес погодили оренду українського голкіпера Андрія Луніна.

Свій наступний матч Леганес проведе як раз проти Реала, але зіграти в цьому матчі українець не зможе. Таку умову в орендному договорі поставив Реал, повідомляє Marca.

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Матч Реал – Леганес відбудеться 1 вересня, а далі Андрій повинен відправитися в розташування збірної України на матчі проти Чехії та Словаччини в Лізі націй.

Андрій зможе дебютувати за Леганес 16 вересня в домашньому матчі з Вільярреалом.

Нагадаємо, Андрій Шевченко оголосив список футболістів, яких викликав на стартові матчі у Лізі націй.

Фото: CD Leganes.

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