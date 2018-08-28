Лунін провів перше тренування в Леганесі

Український голкіпер Андрій Лунін приступив до роботи зі своєю новою командою.

Легалес напередодні оголосив про перехід з Реалу на правах оренди голкіпера Андрія Луніна.

Сьогодні ж український воротар провів перше тренування з новою командою.

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Відео з моментами тренування на своїй сторінці у Twitter розмістив Леганес.

Aquí tenéis imágenes de Lunin en su primer entrenamiento con el C.D. Leganés pic.twitter.com/1AkWkySH9B — C.D. Leganés (@CDLeganes) 28 серпня 2018 р.

У наступному турі Прімери Леганес зіграє саме з мадридським Реалом, однак вершкові заборонили Луніну грати проти них.

Фото: CD Leganes.