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Лунін провів перше тренування в Леганесі

Український голкіпер Андрій Лунін приступив до роботи зі своєю новою командою.

Легалес напередодні оголосив про перехід з Реалу на правах оренди голкіпера Андрія Луніна.

Сьогодні ж український воротар провів перше тренування з новою командою.

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Відео з моментами тренування на своїй сторінці у Twitter розмістив Леганес.

У наступному турі Прімери Леганес зіграє саме з мадридським Реалом, однак вершкові заборонили Луніну грати проти них.

Фото: CD Leganes.

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