Манчестер Юнайтед вирішив остаточно доконати своїх фанатів

Манчестер Юнайтед анонсував свій новий комплект форми, який, імовірно, стане виїзним для команди в сезоні 2018/19.

Нова форма буде виконана в досить нестандартному як для Юнайтед кольорі. Рожевий комплект надійде в продаж в усі офіційні магазини клубу вже 28 серпня.

Червоні дияволи про новий комплект вирішили оголосити досить незвичним способом – повідомлення було оформлене у вигляді новин на шпальтах газети Manchester Evening News.

The Manchester United programme confirms a new pink shirt will be launched tomorrow pic.twitter.com/KPWlA23OFz

“Рожевий знову в моді. Не лише в серці і думках фанатів, але й на спинах наших героїв”, – повідомляється в тексті газети.

The pink top that is supposed to be our away top for the new season. #mufc pic.twitter.com/WrG7sIQU9m

— Manchester United Updates (@mnuupdates) 27 августа 2018 г.