Манчестер Юнайтед вирішив остаточно доконати своїх фанатів

Манчестер Юнайтед анонсував новий комплект форми незвичного кольору.
Манчестер Юнайтед анонсував свій новий комплект форми, який, імовірно, стане виїзним для команди в сезоні 2018/19.
Нова форма буде виконана в досить нестандартному як для Юнайтед кольорі. Рожевий комплект надійде в продаж в усі офіційні магазини клубу вже 28 серпня.Читайте: Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми Неможливо впізнати! Топ-10 найстильніших футболістів АПЛ (ГОЛОСУВАННЯ) Ліверпуль представив третій комплект форми за допомогою комп'ютерної гри
Червоні дияволи про новий комплект вирішили оголосити досить незвичним способом – повідомлення було оформлене у вигляді новин на шпальтах газети Manchester Evening News.
The Manchester United programme confirms a new pink shirt will be launched tomorrow pic.twitter.com/KPWlA23OFz
— Simon Peach (@SimonPeach) 27 августа 2018 г.
“Рожевий знову в моді. Не лише в серці і думках фанатів, але й на спинах наших героїв”, – повідомляється в тексті газети.
The pink top that is supposed to be our away top for the new season. #mufc pic.twitter.com/WrG7sIQU9m
— Manchester United Updates (@mnuupdates) 27 августа 2018 г.
Нагадаємо, у 3-му турі АПЛ Тоттенгем розгромив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.
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