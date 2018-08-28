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Манчестер Юнайтед вирішив остаточно доконати своїх фанатів

Манчестер Юнайтед анонсував новий комплект форми незвичного кольору.

Манчестер Юнайтед анонсував свій новий комплект форми, який, імовірно, стане виїзним для команди в сезоні 2018/19.

Нова форма буде виконана в досить нестандартному як для Юнайтед кольорі. Рожевий комплект надійде в продаж в усі офіційні магазини клубу вже 28 серпня.

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Червоні дияволи про новий комплект вирішили оголосити досить незвичним способом – повідомлення було оформлене у вигляді новин на шпальтах газети Manchester Evening News.

“Рожевий знову в моді. Не лише в серці і думках фанатів, але й на спинах наших героїв”, – повідомляється в тексті газети.

 

Нагадаємо, у 3-му турі АПЛ Тоттенгем розгромив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд.

Фото: Boonlong Noragitt Dreamstime.com

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