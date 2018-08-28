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Не Пірло і не Роналду! Футболістка закрутила ефектний гол зі штрафного

Футболістка з Фарерських островів поклала неймовірний гол у ворота суперника зі штрафного.

У фіналі Кубка Фарерських островів серед жінок зустрічалися ЕБ/Стреймур/Скала і Хавнар Белтфелаг.

Як і у минулому сезоні трофей Кубка розіграли ці ж команди і другий рік поспіль приз дістався ЕБ/Скела.

Читайте: Наче в Матриці! Сексапільна бразилійка забила гол п’яткою з нульового кута

На 71-й хвилині у штрафному Хавнар Белтфелаг призначили небезпечний стандарт. Його виконала хавбек Маргунн Ліндхольм.

М’яч кілька разів змінював напрямок в повітрі і без шансів для воротаря влетів в дальню дев’ятку.

Нагадаємо, УЄФА назвав найкращий гол сезону-2017/18.

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