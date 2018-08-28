Тоттенгем розгромив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед поступився Тоттенхему в матчі третього туру англійської Прем’єр-ліги.

Манчестер Юнайтед в рамках 3-го туру АПЛ на стадіоні Олд Траффорд приймав Тоттенхем. Зустріч завершилася перемогою підопічних Маурісіо Почеттіно з рахунком 3:0.

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На 50-й хвилині рахунок відкрив форвард Тоттенхема Гаррі Кейн, який головою відправив м’яч у дальній кут воріт манкуніанців. Через дві хвилини гості подвоїли перевагу в рахунку – півзахисник Крістіан Еріксен зробив передачу в центр штрафного МЮ, і хавбек Лукас Моура вразив сітку воріт червоних дияволів. На 85-й хвилині гри Моура, оформив дубль, довівши рахунок до розгромного.

Таким чином Манчестер Юнайтед припустився другої поспіль поразки в чемпіонаті Англії і опустився на 13-е місце в турнірній таблиці. Тоттенхем набрав дев’ять очок і розташувався на другій сходинці.

Нагадаэмо, голкіпер Ліверпуля Лоріс Каріус перейшов до турецького Бешикташу.

Фото: Clive Mason/Getty Images