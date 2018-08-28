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УЄФА назвав найкращий гол сезону-2017/18

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив результати голосування в номінації на найкращий гол минулого сезону.

УЄФА назвав найкращий гол сезону.

За підсумками голосування, в якому взяли участь понад 346 тис. користувачів сайту, найкращим був визнаний гол нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, який він забив у ворота б’янконері, будучи гравцем Реала в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

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За м’яч португальця проголосували понад 197 тис. осіб.

Другу сходинку посів гол французького хавбека Марселя Дімітрі Пайєта, забитий у ворота німецького Лейпцига (5:2) в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи (35 тис.).

Третьою в голосуванні стала іспанка Єва Наварро (23 тис.), яка забила у ворота збірної Німеччини у фіналі чемпіонату Європи серед дівчат не старше 17 років.

Нагадаємо, на першому домашньому матчі Реала встановлено антирекорд відвідуваності за останні 9 років.

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