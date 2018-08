УЄФА назвав найкращий гол сезону-2017/18

УЄФА назвав найкращий гол сезону.

За підсумками голосування, в якому взяли участь понад 346 тис. користувачів сайту, найкращим був визнаний гол нападника Ювентуса Кріштіану Роналду, який він забив у ворота б’янконері, будучи гравцем Реала в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (3:0).

За м’яч португальця проголосували понад 197 тис. осіб.

You came, you saw, you voted.

Here are the in the result of the vote for UEFA Goal of the Season 17/18… pic.twitter.com/JnyWUAkLGs

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 28 августа 2018 г.