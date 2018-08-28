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Запальний танець у бікіні від дружини боксера Шелестюка

Дружина боксера Тараса Шелестюка виклала на своїй сторінці у соцмережі сексапільний танець.

Дружина непереможеного українського боксера Тараса Шелестюка (16-0, 10 КО) Аліна в своєму Instagram опублікувала відео, на якому вона танцює на тлі красивого виду навколо.

Читайте: Руда бестія: запаморочлива рафтингістка з Казахстану

Судячи з геолокації до посту, відео було зроблене у Ньюпорт-Біч у передмісті Лос-Анджелеса.

Раніше Ольга Харлан у соцмережі Instagram поділилися спокусливим знімком з відпочинку у Хорватії.

Фото: Instagram/alina.supernova

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