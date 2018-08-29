Футболісти збірної Німеччини на ЧС-2018 курили цигарки та кальян

Захисник збірної Німеччини Антоніо Рюдігер брав з собою кальян на чемпіонат світу-2018.

За інформацією Bild, головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов дозволяв своїм підопічним на Мундіалі 2018 курити цигарки.

Також стало відомо, що один з футболістів німецької команди Антоніо Рюдігер взяв із собою на чемпіонат світу кальян. За інформацією видання, захисник є фанатом кальяну і регулярно використовував його під час ЧС.

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Варто зазначити, що Льов дозволяє гравцям курити одну-дві сигарети на день під час зборів.

Судячи з усього, до Рюдігера не застосовуватимуться якісь санкції.

Нагадаємо, що на ЧС-2018 Німеччина вперше за 80 років не змогла подолати груповий етап, зайнявши четверте місце в квартеті F.

Фото: Andre DurÃo | Dreamstime.com