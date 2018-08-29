Лейпциг — Зоря: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу плей-офф раунду Ліги Європи Лейпциг — Зоря на Фактах ICTV у четвер, 30 серпня, о 19:30.

Німецький Лейпциг та луганська Зоря зійдуться на стадіоні Ред Булл Арена у Лейпцигу в рамках матчу плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи у четвер, 30 серпня.

Бики минулого вікенду зазнали розгромної поразки в Бундеслізі від дортмундської Боруссії з рахунком 1:4. Єдиний гол у складі Лейпцига забив Огюстен на початку зустрічі.

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Зоря, у свою чергу поступилася на своєму полі дебютанту української Прем’єр-ліги чернігівській Десні – 0:2.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом зустрічі є підопічні Ральфа Рагніка. На перемогу Лейпцига дають коефіцієнт 1.19. Успіх українців оцінюють в 15.00. Нічийний результат зустрічі – 6.80.

Прогноз Фактів ICTV

Лейпциг — Зоря – 1:1.