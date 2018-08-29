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Світоліна відмовилася спілкуватися з російськими журналістами

Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовила в інтерв’ю Eurosport Russia під час Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку.

Еліна Світоліна відмовила в інтерв’ю Eurosport Russia в Нью-Йорку.

Про це повідомив коментатор російського телеканалу Максим Янчевський на своїй сторінці в Twitter.

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За його словами, українка після перемоги в першому раунді US Open відмовилася від флеш-інтерв’ю, відповівши: “Вибачте, я не можу”.

Нагадаємо, Еліна Світоліна зуміла перемогти Сачію Вікері в стартовому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Раніше Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу WTA.

ФотоSergbob Dreamstime.com.

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