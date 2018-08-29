Світоліна відмовилася спілкуватися з російськими журналістами

Українська тенісистка Еліна Світоліна відмовила в інтерв’ю Eurosport Russia під час Відкритого чемпіонату США в Нью-Йорку.

Еліна Світоліна відмовила в інтерв’ю Eurosport Russia в Нью-Йорку.

Про це повідомив коментатор російського телеканалу Максим Янчевський на своїй сторінці в Twitter.

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За його словами, українка після перемоги в першому раунді US Open відмовилася від флеш-інтерв’ю, відповівши: “Вибачте, я не можу”.

Elina Svitolina refused to speak with Eurosport Russia on court after @usopen R1 win.

She said “Sorry, I can’t” (on Russian) just on the way off the court.

In January 2018 it was ok. https://t.co/Nkvxi1LGCh#itsapity — Maxim Yanchevsky (@mak_astr) 28 августа 2018 г.

Нагадаємо, Еліна Світоліна зуміла перемогти Сачію Вікері в стартовому колі Відкритого чемпіонату США з тенісу.

Раніше Еліна Світоліна опустилася на сьоме місце в рейтингу WTA.

Фото: Sergbob | Dreamstime.com.