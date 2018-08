Тенісистка роздяглася на корті US Open і заробила штраф

Французька тенісистка Алізе Корне під час матчу першого кола US Open проти шведки Йоханне Ларссон зняла футболку, перебуваючи на корті, і заробила штраф за неспортивну поведінку.

Через високу температуру (спека сягала 36 градусів) в матчі була зроблена перерва на 10 хвилин для охолодження учасниць, після якої Корне повернулася на корт в футболці, одягненою задом наперед.

Згідно з правилами WTA, тенісисткам дозволено знімати елементи екіпіровки лише за межами корту.

Рішення було бурхливо сприйняте публікою, посилаючись на те, що чоловікам тенісистам ніхто не виносить попередження за ті ж вчинки.

“На US Open Алізе Корне переодягнула футболку, неправильно її одягнувши, і тут же була за це попереджена. А ось Новак Джокович може переодягатися скільки завгодно, і ніхто йому і слова не скаже. Сексизм в тенісі в 21 столітті”.

US Tennis Open Alizé Cornet take top off because it was back to front and she’s been penalised for breaking the rules. And yet Novak Djokovic can change his top and nothing is said. Sexism in Tennis it’s the 21st Century FFS. pic.twitter.com/iwVXHh779u

— GamingWelchman ETS (@GamingWelchman) 29 августа 2018 г.