У Кубку Англії гравець забив автогол з центра поля

Півзахисник англійського клубу Хаддерсфілд Таун Жуніньо Бакуна забив автогол у матчі проти Сток Сіті в рамках Кубка ліги.

Уже в доданий час, коли рахунок був 1:0 на користь Сток Сіті, Бакуна намагався перервати навісну передачу суперника.

Однак після удару голландця м’яч влетів прямо у ворота Гаддерсфілда.

What an absolute worries on an own goal by Bacuna! #stkhud #stokecity pic.twitter.com/yqD7kiaKhh

— ⚽️ Phil Robinson ®⚽️ (@Philrj20) 28 августа 2018 г.