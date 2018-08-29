У Кубку Англії гравець забив автогол з центра поля

Футболіст намагався перервати навісну передачу суперника, а в результаті забив видовищний автогол.
Півзахисник англійського клубу Хаддерсфілд Таун Жуніньо Бакуна забив автогол у матчі проти Сток Сіті в рамках Кубка ліги.
Уже в доданий час, коли рахунок був 1:0 на користь Сток Сіті, Бакуна намагався перервати навісну передачу суперника.
Однак після удару голландця м’яч влетів прямо у ворота Гаддерсфілда.
What an absolute worries on an own goal by Bacuna! #stkhud #stokecity pic.twitter.com/yqD7kiaKhh
— ⚽️ Phil Robinson ®⚽️ (@Philrj20) 28 августа 2018 г.
Читайте: Футболісти збірної Німеччини на ЧС-2018 курили цигарки та кальян
У результаті Сток Сіті переміг з рахунком 2:0.
Нагадаємо, мексиканська команда програла кубок через автогол.
Фото: 1927.kiev.ua