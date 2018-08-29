У Кубку Англії гравець забив автогол з центра поля

Футболіст намагався перервати навісну передачу суперника, а в результаті забив видовищний автогол.

Півзахисник англійського клубу Хаддерсфілд Таун Жуніньо Бакуна забив автогол у матчі проти Сток Сіті в рамках Кубка ліги.

Уже в доданий час, коли рахунок був 1:0 на користь Сток Сіті, Бакуна намагався перервати навісну передачу суперника.

Однак після удару голландця м’яч влетів прямо у ворота Гаддерсфілда.

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У результаті Сток Сіті переміг з рахунком 2:0.

Нагадаємо, мексиканська команда програла кубок через автогол.

Фото: 1927.kiev.ua