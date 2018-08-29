Жеребкування Ліги чемпіонів: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 30 серпня.

Жеребкування Ліги чемпіонів вирішить до якої з груп потрапить кожна з 32-х команд, які будуть брати участь у цьогорічному розіграші групового етапу Ліги чемпіонів. У сезоні 2018/19 Україна буде представлена однією командою – Шахтар Донецьк.

Читайте: УЄФА назвав найкращий гол сезону-2017/18

Підопічні Фонсеки напряму потрапили до групового етапу, як чемпіони УПЛ. Віце-чемпіон України київське Динамо не змогло подолати стадію плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів амстердамському Аяксу.

Коли та де відбудеться жеребкування?

У четвер, 30 серпня у Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Церемонія розпочнеться о 19.00 за київським часом.

Де дивитися?

Пряму трансляцію можна буде подивитися в ефірі телеканалу Футбол 2.

Також жеребкування буде транслюватися на сайті UEFA.com.

Які команди зіграють на цьому етапі?

Окрім донецького Шахтаря боротися за трофей Ліги чемпіонів буде ще 31 команда:

Англія: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Тоттенгем Хотспур, Манчестер Юнайтед

Іспанія: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Валенсія

Німеччина: Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, Шальке, Хоффенхайм

Італія: Ювентус, Наполі, Рома, Інтер

Франція: ПСЖ, Ліон, Монако

Росія: Локомотив Москва, ЦСКА Москва

Португалія: Порту

Туреччина: Галатасарай

Бельгія: Брюгге

Чехія: Вікторія Пльзень

Нідерланди: Аякс

Греція: АЕК Афіни

Швейцарія: Янг Бойз

Ще три команди приєднаються до цього списку після після відбіркового кваліфікаційного раунду у середу (29 серпня).

Як відбуватиметься жеребкування?

Усі клуби поділять на чотири кошики. До першого кошика потрапить чемпіон ЛЧ, переможець Ліги Європи УЄФА та чемпіони шести найвищих за рейтингом чемпіонатів.

1-й кошик: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Баварія Мюнхен, Манчестер Сіті, Ювентус, ПСЖ, Локомотив Москва

Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Баварія Мюнхен, Манчестер Сіті, Ювентус, ПСЖ, Локомотив Москва 2-й кошик: Боруссія Дортмунд, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтар Донецьк, Наполі, Тоттенгем, Рома

Боруссія Дортмунд, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтар Донецьк, Наполі, Тоттенгем, Рома 3-й кошик: Шальке, Ліон, Монако, ЦСКА Москва

Шальке, Ліон, Монако, ЦСКА Москва 4-й кошик: Брюгге, Галатасарай, Інтер, Хоффенхайм

До яких кошиків потрапить Ліверпуль, Валенсія, Вікторія Плзень, Аякс, АЕК АФіни та Янг Бойз буде відомо після того, як визначаться ще 3 учасника.

Де пройде фінал Ліги чемпіонів 2018/19?

Фінал найголовнішого клубного турніру Старого світу відбудеться на рідному стадіоні Атлетіко у Мадриді — Ванда Метрополітано. Трофей розіграють 1 червня 2019 року.

Раніше УЄФА оголосив трійку фіналістів за звання гравця сезону.