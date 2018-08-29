Жеребкування Ліги чемпіонів: де дивитися, коли та хто з ким може зіграти

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 30 серпня.
Жеребкування Ліги чемпіонів вирішить до якої з груп потрапить кожна з 32-х команд, які будуть брати участь у цьогорічному розіграші групового етапу Ліги чемпіонів. У сезоні 2018/19 Україна буде представлена однією командою – Шахтар Донецьк.
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Підопічні Фонсеки напряму потрапили до групового етапу, як чемпіони УПЛ. Віце-чемпіон України київське Динамо не змогло подолати стадію плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів амстердамському Аяксу.
Коли та де відбудеться жеребкування?
У четвер, 30 серпня у Монако відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.
Церемонія розпочнеться о 19.00 за київським часом.
Де дивитися?
Пряму трансляцію можна буде подивитися в ефірі телеканалу Футбол 2.
Також жеребкування буде транслюватися на сайті UEFA.com.
Які команди зіграють на цьому етапі?
Окрім донецького Шахтаря боротися за трофей Ліги чемпіонів буде ще 31 команда:
Англія: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Тоттенгем Хотспур, Манчестер Юнайтед
Іспанія: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Валенсія
Німеччина: Баварія Мюнхен, Боруссія Дортмунд, Шальке, Хоффенхайм
Італія: Ювентус, Наполі, Рома, Інтер
Франція: ПСЖ, Ліон, Монако
Росія: Локомотив Москва, ЦСКА Москва
Португалія: Порту
Туреччина: Галатасарай
Бельгія: Брюгге
Чехія: Вікторія Пльзень
Нідерланди: Аякс
Греція: АЕК Афіни
Швейцарія: Янг Бойз
Ще три команди приєднаються до цього списку після після відбіркового кваліфікаційного раунду у середу (29 серпня).
Як відбуватиметься жеребкування?
Усі клуби поділять на чотири кошики. До першого кошика потрапить чемпіон ЛЧ, переможець Ліги Європи УЄФА та чемпіони шести найвищих за рейтингом чемпіонатів.
- 1-й кошик: Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Барселона, Баварія Мюнхен, Манчестер Сіті, Ювентус, ПСЖ, Локомотив Москва
- 2-й кошик: Боруссія Дортмунд, Порту, Манчестер Юнайтед, Шахтар Донецьк, Наполі, Тоттенгем, Рома
- 3-й кошик: Шальке, Ліон, Монако, ЦСКА Москва
- 4-й кошик: Брюгге, Галатасарай, Інтер, Хоффенхайм
До яких кошиків потрапить Ліверпуль, Валенсія, Вікторія Плзень, Аякс, АЕК АФіни та Янг Бойз буде відомо після того, як визначаться ще 3 учасника.
Де пройде фінал Ліги чемпіонів 2018/19?
Фінал найголовнішого клубного турніру Старого світу відбудеться на рідному стадіоні Атлетіко у Мадриді — Ванда Метрополітано. Трофей розіграють 1 червня 2019 року.
Раніше УЄФА оголосив трійку фіналістів за звання гравця сезону.